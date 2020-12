Der Streit zwischen der FPÖ Wels und dem FreiRaum bleibt festgefahren. Am 22. Dezember läuft an der Adresse Altstadt 9 der Mietvertrag aus. Fortan muss sich der Verein entweder selbst finanzieren oder abwandern. Die Stadt übergibt die Räumlichkeiten zurück an den Vermieter.