Unverpackt und alles aus der Region in Selbstbedienung

Selbstbedienungsläden, in denen bäuerliche Produkte sieben Tage die Woche erhältlich sind, haben seit Corona einen Boom erlebt. Mittlerweile haben aber manche bereits wieder zugesperrt, wie der Kastl-Greissler in St. Georgen bei Grieskirchen und Aistersheim. Neu am Start ist die Landwirtsfamilie Berger mit ihren Selbstbedienungshofläden unter dem Namen "Almer" in Geboltskirchen und Haag.