"Unser Ziel ist, die absolute ÖVP-Mehrheit zu knacken"

Es kommt Bewegung in die politische Landschaft in der 1400-Einwohner-Gemeinde. Im Ortsparlament in Fischlham hat die ÖVP seit Jahrzehnten die absolute Mehrheit. Geht es nach der neuen Bürgerliste, der "Fischlhamer Bürgerinitiative", soll diese "Alleinregierung" bei der Wahl im Herbst beendet werden.