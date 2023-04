Bild: Aussies in Action

Die 28-Jährige triumphierte in Perth.

Mit einem sensationellen Ergebnis ist Stefanie Krenmayer von den "World Transplant Games", die vergangene Woche in Perth in Australien stattfanden, zurückgekehrt: Sie holte Gold – und das völlig überraschend in gleich zwei Disziplinen. "Ich war selbst vollkommen überrascht, damit hätte ich nie gerechnet", sagt sie.