Taxifahrer fuhr ohne Führerschein

Der 29-Jährige wurde am Freitagabend auf der Eferdingerstraße gestoppt, weil er zu schnell gefahren war. Bei der Kontrolle konnte er keine Fahrerlaubnis vorlegen. Zuerst präsentierte er den Beamten ein Bild eines österreichischen Führerscheines und meinte, einen türkischen zu besitzen. Auch den Taxilenker-Ausweis konnte er nicht vorweisen. Der Mann sowie das Taxiunternehmen werden angezeigt, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit.

Ebenfalls ohne Führerschein und zu schnell war ein 23-jähriger Somalier am frühen Samstagmorgen in Linz unterwegs. Polizisten stoppten ihn in der Wiener Straße, weil er statt der erlaubten 30 km/h mit 50 km/h gefahren war.

Der junge Mann sagte, er habe seinen Führerschein vergessen und zeigte den Beamten stattdessen das Foto eines Führerscheins auf seinem Handy. Wie sich herausstellte, stimmte das Dokument nicht mit dem Lenker überein.

Dem 23-Jährigen war seine Lenkberechtigung bereits von der Polizei abgenommen worden. Der Pkw gehörte der Mutter des Somaliers, die nichts von der Inbetriebnahme durch ihren Sohn wusste. Der Mann wird der Behörde angezeigt, heißt es seitens der Polizei.