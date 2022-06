Bild: VS Haag am Hausruck

Immer wieder wird sie von Experten gefordert, um dem chronischen Bewegungsmangel bei Kindern entgegenzuwirken: die tägliche Bewegungsstunde in der Schule. Die Volksschule Haag am Hausruck bietet sie ihren Schülern bereits seit einiger Zeit – mindestens einmal am Tag können sie sich eine ganze Einheit lang austoben. "Die Kinder brauchen die Bewegung – für ihr seelisches und körperliches Wohlbefinden, aber auch, um gut lernen zu können", sagt Direktorin Judith Anzengruber.