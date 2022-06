Sündenbiber: Löste Nagetier-Damm eine Überschwemmung aus?

Als am Sonntag das Sturmtief Maya über Oberösterreich hinwegfegte, erlebte Kerstin Niederhametner bange Stunden. Sie wohnt in der Ortschaft Edlgassen in Wallern, in der schon kurz nach Beginn des Sturmes ein Bach über sein Ufer trat und die ganze Ortschaft überschwemmte. "Meine Schwiegereltern wohnen gegenüber, bei denen ist das Wasser bis zur Haustür gekommen", erzählt Niederhametner.