Die letzte Welser Lagerbaracke steht nun auch offiziell unter Denkmalschutz. Der Einspruch der Welser Heimstätte beim Bundesverwaltungsgericht wurde abgewiesen. Vorstand Jörg Teufelberger verzichtet auf ein weiteres Rechtsmittel: "Man muss diese Entscheidung zur Kenntnis nehmen." An ihrer Sinnhaftigkeit meldet der Heimstätten-Chef freilich Zweifel an. "Zustand und Wirtschaftlichkeit spielen in der Frage der Unterschutzstellung keine Rolle.