Die Kundenfrequenz in der Welser Innenstadt ist wegen der Coronakrise stark zurückgegangen. Auch wenn der zweite Lockdown nicht ganz so schlimm sei wie der erste und "obwohl wir offen halten dürfen, spüren wir das deutlich", sagt Véronique Wolfram, Inhaberin der Sternapotheke in der Bahnhofstraße.