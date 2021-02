In der Welser Blumfabrik stellten Ende des 19. Jahrhunderts bis zu 800 Mitarbeiter Hüte her. Die Produktion ging in die ganze Welt. Auf dem Gelände von Oberösterreichs erster Hutfabrik, die nach dem Zweiten Weltkrieg stillgelegt wurde, soll nun ein neuer Stadtteil entstehen. Projektbetreiber ist die katholische Kirche. Über eine Stiftung gehört ihr das Grundstück.