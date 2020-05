In Großstädten sind Kindergärten, die nachts offen halten, schon lange Realität. Bürgermeister Andres Rabl (FPÖ) lässt nun prüfen, ob eine Ausweitung der Betreuungszeiten in die späten Abend- und Nachtstunden auch in Wels auf Bedarf stößt: "Da geht es in erster Linie um Schichtarbeiterinnen, die alleinerziehend sind und während der Nacht arbeiten", betont Rabl beim gestrigen Pressegespräch mit Referentin Margarete Josseck-Herdt (FPÖ).