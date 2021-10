128 Stimmen mehr gingen bei der Wahl am 26. September auf das Konto von Bürgermeister Wolfgang Oberlehner (VP), der am Sonntag in die Stichwahl gegen Roland Schauer von der Bürgerliste Gemeinsame Zukunft Bruck-Waasen/Peuerbach muss. Die SPÖ mit ihrem Spitzenkandidaten Fritz Peham, der 574 Stimmen (20 Prozent) erhielt, hat nach einer Fraktionssitzung eine Wahlempfehlung für Schauer ausgesprochen.