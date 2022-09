Immer mehr Kunden bei immer weniger Ware: Sozialmärkte in ganz Oberösterreich stehen derzeit vor diesem Problem. Auch Alex Hehenberger vom Sozialmarkt der Tafel Oberösterreich in Wels berichtet von einem Rückgang der Spenden: "Lebensmittel beziehen wir vor allem von Lebensmittelgeschäften und Produzenten. Da kommt deutlich weniger bei uns an", sagt er.