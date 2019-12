Seit 1970 war Professor Hans Haslinger (72) nicht nur in Lambach, sondern weit darüber hinaus der musikalische Botschafter der Vorweihnachtszeit. Am Sonntag stimmt der Leiter des Union-Chors ein letztes Mal ein Adventkonzert an. "Vor 49 Jahren habe ich damit begonnen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einen Schlussstrich zu ziehen", betont der pensionierte Hauptschuldirektor sichtlich bewegt. Sein allerletztes Konzert dirigiert Haslinger am 3. Juli 2020: "Zu meinem Geburtstag