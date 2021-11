Schüler- und Lehrerappell an die Politik für bessere Radwege

Bei der Absicherung von Radwegen und dem Ausbau der Fahrradinfrastruktur in Wels ist noch viel Luft nach oben. Einer, der für Verbesserungen für Radfahrer unermüdlich kämpft, ist Hannes Müller, Lehrer am Wallerergymnasium. Er versucht mit einem engagierten Pädagogenteam seit Jahren, die Zahl der Elterntaxis zu reduzieren und den Anteil der Radfahrer an seiner Schule kontinuierlich zu erhöhen.