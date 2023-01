Schick und nachhaltig: Welserin erobert Modewelt

Models setzten in Paris die aktuelle Kollektion von Cornelia Lindner und ihrem Label "Consches" in Szene

In der Modemetropole Paris ließ die aus Wels stammende Gründerin des Modelabels "Consches", Cornelia Lindner, ihre aktuelle Frühjahrs- und Sommerkollektion fotografieren. Der Fan der Serie "Emily in Paris" mischt zwar dort am Modemarkt nicht mit, kann aber in ihrer noch recht jungen Karriere als Modedesignerin schon auf einige Erfolge verweisen. Die 36-Jährige wagte kurz vor dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 den Start in die Selbstständigkeit.