Scharten wächst weiter und feiert seine Erhebung zur Marktgemeinde

In der 2400-Einwohner-Gemeinde wird der Ortskern Richtung Norden erweitert. (cityfoto)

Die begehrte Wohngemeinde wächst. Aktuell liegt die Bevölkerungszahl in Scharten bei 2400, rund 150 Bürger haben ihren Nebenwohnsitz in der bekannten Obstbaugemeinde angemeldet. Scharten wurde vor kurzem zur Marktgemeinde erhoben. Groß gefeiert wird das beim ersten Marktfest am 25. Juni. Bürgermeister Christian Steiner (VP), der seit Februar 2022 im Amt ist, hat derzeit einige wichtige Projekte im Ortszentrum auf der Agenda.