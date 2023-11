Scharten verlor mit Ende Oktober zwei Gastrobetriebe

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte Friedrich Bachleitner noch alle Hände voll zu tun. "Alle wollten noch einmal kommen, wir waren am Limit", sagt Bachleitner, der das gleichnamige Traditionsgasthaus in der Ortschaft Finklham mit Ende Oktober zusperrte und sich nach 37 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Bereits seit 1896 ist das Gasthaus in Familienbesitz und schloss jetzt mangels Nachfolger.