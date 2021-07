Roter Angriff im Welser Speckgürtel

Die SPÖ schickt in den beiden Welser Nachbargemeinden zwei neue Bürgermeisterkandidaten ins Rennen. In Steinhaus will Hubert Steinwendtner die Allmacht der Freiheitlichen brechen, in Buchkirchen möchte Nikon Augustin Baumgartner die ÖVP als stärkste Partei ablösen.