Fährt man am Parkplatz der Eurotherme Bad Schallerbach vorbei, so sind fast alle Parkplätze täglich voll. Kein Wunder, denn die EurothermenResorts in Oberösterreich konnten besonders in den vergangenen zwei Monaten Rekordwerte verzeichnen – allen voran die Therme Bad Schallerbach. "Wir blicken im Juli und August auf Zahlen, die wir seit Anbeginn unseres Bestehens noch nie berichten konnten ", sagt Patrick Hochhauser, Geschäftsführer der EurothermenResorts.