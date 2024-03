"Rechtliche Bedenken": Hundefreilaufzone wird abgebaut

Die Proteste von Anrainern gegen die Hundefreilaufzone in der Ortschaft Kappern haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Hundewiese, in der Vierbeiner ohne Leine und Beißkorb ihren Bewegungsdrang ausleben konnten, ist seit Dienstag gesperrt und soll in den kommenden Wochen abgebaut werden. Am Montag hatte die Welser Zeitung über Beschwerden von Nachbarn berichtet.