Raiffeisen Gunskirchen feiert ein doppeltes Jubiläum

40 Jahre lang war Hubert Pupeter in der Geschäftsleitung von Raiffeisen Gunskirchen tätig, mit Juli verabschiedet sich der Offenhausener in die Pension. Er übergibt in dem auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz fokussierten Geldinstitut an ein junges, dreiköpfiges Leitungsteam. Neuer Vorstandvorsitzender wird der 36-jährige studierte Wirtschaftswissenschaftler Michael Kammerer, der seit 2012 in der Bank tätig ist.