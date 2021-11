Politik erteilt Welser Weihnachtswelt die Absage

Nach Rücksprache mit dem Welser Stadtsenat kündigte gestern Wels-Marketing-Geschäftsführer Peter Jungreithmair eine Verschiebung um drei Wochen an. "Sollte in der am Montag veröffentlichten Verordnung drinnen stehen, was am Donnerstag angekündigt wurde, werden wir die Eröffnung absagen", bedauert Jungreithmair.