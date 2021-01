"Bei uns sind alle sehr froh, dass mit der Impfung der Spuk hoffentlich bald ein Ende hat", sagt Wolfgang Cossee, Leiter des Marienheims der Franziskanerinnen in Gallspach. Dort wurde gestern wie in vielen Heimen des Landes damit begonnen, die Bewohnerinnen und Bewohner gegen das Coronavirus zu impfen, die sich vor allem darauf freuen, ihre Angehörigen bald wieder in die Arme schließen zu können.