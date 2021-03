Petition: Sipbachzell wehrt sich gegen Recyclingwerk

"Wir sind als Bürger entsetzt, wie das Land hier in seiner Funktion als Abfallwirtschaftsbehörde agiert", sagt Johannes Söllinger. Die Sipbachzeller SP-Fraktion, deren Vorsitzender Söllinger ist, hat deshalb am vergangenen Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung eine Petition an Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) beantragt – und mithilfe aller anderen Parteien auch beschlossen.