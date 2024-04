Sorge löst bei Anrainern in der Ortschaft Balding in Pennewang ein Bauprojekt aus: Auf einem Grundstück neben der Landesstraße soll ein neuer Hühnerstall entstehen. In einem Schreiben an die Redaktion der Welser Zeitung werden Bedenken wegen der Geruchsbelästigung und der optischen Beeinträchtigung geäußert.