"Pause" bei mobiler Pflege lässt die Wogen hochgehen

"Wir brauchen eine Pause", lautete die Antwort der Mitarbeiterin des Hilfswerks, als Angehörige eines pflegebedürftigen Patienten um Betreuung anfragten. Man sei derart am Limit, dass ein 14-tägiger Aufnahmestopp verhängt werden müsse, hieß es seitens der VP-nahen Sozialorganisation. So ist dies angeblich geschehen im früheren Betreuungssprengel des Vereines "Daheim", der in Wels-Land fünf Gemeinden umfasst.