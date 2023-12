Paul Mahr: "Die goldenen Zeiten sind leider auch in Marchtrenk Geschichte"

Auf dem Weihnachtsbaum vor dem Stadtamt hängen Wunschbriefe ans Christkind. Was sich der Bürgermeister Mahr wünscht, lässt sich erahnen.

Bundesweit stecken viele kleinere und mittlere Städte in der Budgetklemme, weil Einnahmen fehlen und Ausgaben aus dem Ruder laufen. Die Zeiten, in denen das Füllhorn ausgeschüttet wurde, gehen vorerst auch in Marchtrenk zu Ende. Nur durch Auflösung fast aller Rücklagen kann das 45-Millionen-Euro-Budget für 2024 ausgeglichen werden.