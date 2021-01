Zu einer Aufwertung des Lambacher Zentrums wird nicht nur die neue Marktplatzgestaltung beitragen, sondern auch zwei Wohnprojekte in der Leitenstraße von Trio Development aus Thalheim. Zum einen das Projekt "Hygge – gutes Leben" mit 14 Eigentumswohnungen in Holzbauweise und einem innovativen Mobilitätskonzept mit Elektrorädern und Lastenfahrrad für die Bewohner und zum anderen die Revitalisierung des "Guttmannhauses", dessen Ursprünge bis in das 16. Jahrhundert zurückreichen.