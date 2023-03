Osthilfe Eberstalzell sammelte 229 Tonnen Hilfsgüter für Osteuropa

"Wir haben heuer insgesamt 229 Tonnen Hilfsgüter gesammelt und nach Rumänien, größtenteils aber in die kriegsgeschädigte Ukraine und für Flüchtlinge in die angrenzenden Staaten gebracht", sagt Johann Pramhaas von der Osthilfe. Am Tag nach Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 hätten er und seine Frau, tief erschüttert von den Bildern aus der Ukraine, überlegt, wie den Menschen dort geholfen werden kann. "Am Sonntag haben wir dann in der Kirche zu Spenden aufgerufen, über die Gemeinde und soziale