Oldtimer ging während der Fahrt in Flammen auf

Die Besitzer wollten nach dem Besuch einer Gartenausstellung noch bei einer Baum- und Rosenschule in Steinerkirchen an der Traun vorbeischauen, bei der Zufahrt begann der Lotos bereits stark zu rauchen. Wenig später stand das Fahrzeug bereits nahezu in Vollbrand.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Steinerkirchen konnten die Flammen zwar rasch löschen, von dem Oldtimer blieb jedoch nur ein ausgebranntes Wrack übrig. Auf der Sattledter Straße kam es während des Einsatzes zu Verkehrsbehinderungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand am späten Samstagnachmittag noch nicht fest.