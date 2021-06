Mit 52 Jahren will es Andrea Freund noch einmal wissen. Die bisherige Küchenleiterin des Bezirksaltenheims Eferding eröffnet Mitte Juli ihr eigenes Lokal am Stadtplatz. Mit ihrem Konzept für ein Abendlokal für Jung und Junggebliebene gewann die Eferdingerin den "Stadt-Up"-Wettbewerb der Bezirksstadt. Ziel dieser Gründerinitiative ist es, Leerstände wieder mit Leben zu füllen und mehr Frequenz in die Innenstadt zu bringen.