Über den Besuch eines prominenten, um nicht zu sagen weltberühmten Gastes freute sich am Dienstag Johann Wadauer, der Chef der Welser Kulturverwaltung. Franz Welser-Möst, Stardirigent mit Welser Wurzeln und ein großer Fan des Stadttheaters, in dessen Nähe er aufgewachsen ist, fixierte in Absprache mit dem obersten Kulturbeamten der Stadt den neuen Termin der Eröffnung: "Er war unglaublich locker drauf und freut sich schon sehr auf diesen Tag", schildert Wadauer. Am 16. September ist es