Den Ausbau des öffentlichen Verkehrs lässt sich die Marktgemeinde Thalheim einiges kosten. 135.000 Euro werden in den neuen Ortsbus TIMO (Thalheim-ist-mobil-Ortsbus) investiert, der mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember in Betrieb gehen wird. Die Linie 494 des OÖ Verkehrsverbundes fährt im Stundentakt und verbindet die Siedlungen am Bruckhof, am Hummelhof sowie den Kirchenberg mit dem Ortszentrum und dem Welser Hauptbahnhof.