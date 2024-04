Nackedei im Lambacher Wappen inspirierte Dichter und Maler

"Ein Schatz hat uns per Post erreicht." Jakob Stoiber, Prior des Stiftes Lambach, zeigt sich begeistert von der Zusendung eines unbekannten Absenders. Im Kuvert fand sich ein Werk der Salzburger Dichterin Maria Johanna Sedelmaier. Der 1843 verlegte Gedichtband beschreibt in Versen das Leben der Lambacher Wappenfigur Flavia, deren Schicksal in der Marktgemeinde als Botschaft christlicher Hoffnung gedeutet wird.