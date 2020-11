Unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht auf Montag zwei öffentliche Sitzgruppen in der Ingeborg Bachmann Straße mit Schlachtabfällen übergossen. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet. Die Beamten ermitteln in mehrere Richtungen. Bei den Abfällen handelte es sich um Schweinereste und Schweineblut. Auch tierische Organe wurden verstreut. In der Siedlung wohnen viele muslimische Familien. Das Motiv der Tat, die strafrechtlich als Sachbeschädigung gewertet wird ist, könnte eine Provokation