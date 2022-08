In Oxford kämpften 400 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa, die durch Organspenden ein zweites Leben geschenkt bekommen haben, um EM-Medaillen. Die Eberstalzellerin Stefanie Krenmayer konnte am Ende über Gold im Tischtennis-Bewerb und eine Bronzemedaille im Tennis jubeln. Die 27-jährige Sonderschulpädagogin, die an der unheilbaren Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose leidet, bekam 2016 im Wiener AKH eine Spenderlunge transplantiert.