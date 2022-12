Messepräsident Wimmer könnte schon früher gehen

Ursprünglich war geplant, dass Hermann Wimmer noch bis Ende 2023 Messepräsident bleibt, und es wurde in Wels schon spekuliert, ob nicht er und Messedirektor Robert Schneider, der noch auf einem roten Ticket und unter Ex-SP-Bürgermeister Peter Koits in seine Position gekommen war, gemeinsam abtreten werden. Nun haben sich die Zeichen dem Vernehmen nach offenbar geändert. Wie aus gut informierten Kreisen bekannt wurde, will Wimmer offenbar die Messe auf eigenen Wunsch früher verlassen.