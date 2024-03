Maria-Theresia-Hochhaus in Wels wieder Sanierungsfall

Die Sanierung der Fassade ist noch gar nicht lange her und schon wieder "bröselt" das Maria-Theresia-Hochhaus. Das mit 28 Stockwerken höchste Gebäude der Stadt wurde in den 1960er-Jahren errichtet und 2016 saniert. Damals hat man die Risse an der Betonfassade ausgebessert und einen speziellen Anstrich aufgetragen, der als Isolierschutz dienen sollte. Acht Jahre nach der Sanierung tauchen jetzt wieder die ersten Schäden auf.