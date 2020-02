Die Bundesregierung startet in Kürze das Projekt "100 Brennpunktschulen". Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) nimmt diese Initiative nun zum Anlass, um auf den Förderbedarf in den Welser Pflichtschulen hinzuweisen. Aus diesem Grund werden die Direktoren der Pflichtschulen im März zu einem Treffen geladen. Dabei soll geklärt werden, wie das Bildungsministerium von der Aufnahme der Welser Schulen in dieses Förderprogramm überzeugt werden kann. Laut Rabl bestehe akuter Handlungsbedarf: