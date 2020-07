An diesem Wochenende wird die Welser Polizei die Einhaltung der Sperrstunde in den Gastronomiebetrieben verstärkt kontrollieren, nachdem mehrere Lokalbetreiber diese missachtet haben. "Probleme gab es mit Lokalen in der Hafergasse und mit einem unverbesserlichen Lokalbetreiber auf dem Stadtplatz, aber der überwiegende Teil hält sich an die Regeln", sagt Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß (FP).