Linzer Maibaum kommt aus Eferding

Heuer wird ein großer Maibaum aus Eferding den Linzer Hauptplatz schmücken. Am Samstag wird der Baum von den Schaunburgteufeln nach Linz zum Volksgarten transportiert. Dort wird er für den Festzug fertig gemacht, der ab 15 Uhr über die Landstraße zum Hauptplatz führt. Angeführt vom Musikverein Eferding wird er von den Goldhaubenfrauen, den Eferdinger Gauklern und von der Krampusrunde Schaunburgteufeln begleitet. Ab 16 Uhr wird die Landjugend den Maibaum händisch aufstellen.

Streng bewacht

In der Nacht auf Sonntag wollen ihn die Eferdinger streng bewachen, schließlich ist der Linzer Maibaum bei Dieben heiß begehrt. Im Vorjahr wurde der Linzer Maibaum wegen der Ausgangssperre bis 6 Uhr früh nicht bewacht, die Maibaum-Diebe – eine Gruppe aus Neufelden – schlugen dennoch ganz coronakonform zu und entwendeten den Baum nach 6 Uhr früh. Passanten gaukelten die Burschen vor, dass es eine Unwetterwarnung gegeben hätte.

Ein Maibaum wird traditionell am 1. Mai auch den Stadtplatz in Eferding schmücken. Aufgestellt wird er wieder von Mitarbeitern der Firma Glatzhofer, die dafür sogar an einem Feiertag ausrücken. Geschmückt und zugerichtet wird der Baum unter der Leitung von Renate Wiesinger. Gespendet werden beide Bäume übrigens von der Familie Holzinger vom Zehetnergut in Alkoven. Da heuer am 1. Mai auch die Florianifeier der Feuerwehr stattfindet, zieht der Maibaum in Begleitung der Feuerwehren am Stadtplatz ein.

Die Eferdinger Krampusrunde Schaunburgteufeln richtet ab 10 Uhr ein Fest mit Musik aus, auch für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Um witterungsunabhängig zu sein, wird ein Festzelt aufgebaut.