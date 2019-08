Lieber arbeiten und aus der Geschichte lernen statt zwei Wochen am Strand

Sie sind jung, motiviert und engagieren sich an einem Ort, der geschichtlich schwer belastet ist. 15 junge Menschen arbeiten zwei Wochen lang freiwillig im Schloss Hartheim, wo die Nazis 30.000 Menschen ermordeten. Gemeinsam mit beeinträchtigten Bewohnern des benachbarten Institutes Hartheim erledigen sie etwa Arbeiten im Therapiegarten sowie in den Außenanlagen und Innenbereichen des Schlosses.

Daria Dazko ist aus Kaliningrad angereist. Die Germanistin und Übersetzerin interessiert sich sehr für die Geschichte des 2. Weltkriegs. "Wir müssen uns dieser traurigen Geschichte stellen, damit sie sich nicht wiederholt, und ich möchte einen kleinen Beitrag dazu leisten", sagt die 30-jährige Russin. Dieser Meinung ist auch der 25-jährige Sebastian Kilger aus Bayern. "Gerade als Deutscher oder Österreicher muss man sich damit auseinandersetzen, das ist wichtig, auch im Hinblick auf den zunehmenden Rechtsruck", sagt Kilger, der die Ausbildung zum Erzieher macht.

Bemerkenswerter Lernort

Die Deutsche Celine Schmidt-Hamburger hat sich aus persönlichen Gründen für den Freiwilligendienst in Hartheim entschieden, weil es auch in ihrer Familie ein Mitglied gab, das geistig beeinträchtigt war. "Ich finde es sehr interessant und bemerkenswert, dass es hier neben dem Gedenkort ein Institut gibt, das sich um die betroffenen Menschen kümmert. Die Leute dort sind sehr engagiert und stecken viel Herzblut rein", sagt die junge Frau, die in Bremen ihren Master für Stadt- und Regionalentwicklung macht.

Am Programm stehen in den zwei Wochen auch Besuche in den KZ-Gedenkstätten Mauthausen und Gusen, des "Stollen der Erinnerung" in Steyr sowie die Auseinandersetzung mit der dunklen Geschichte des Schlosses Hartheim. Die jungen Teilnehmer erfuhren anhand der Biographien von NS-Opfern mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung, von Tätern und Menschen im Widerstand mehr über die dunkle Vergangenheit des Schlosses. Florian Schwanninger, Leiter des Lern- und Gedenkortes ist überzeugt, dass "wenn man zur Geschichte Gesichter hat, dann ist das immer etwas ganz anderes und macht es plastischer." Er freut sich über die Unterstützung der jungen Leute. "Sie sind wirklich eine große Hilfe, heuer vor allem bei der Pflege der Grünflächen." Petra Fosen-Schlichtinger vom Institut Hartheim ist ebenfalls angetan vom Engagement der jungen Leute und betont. "Wir freuen uns, wenn Studierende oder Schüler zu uns kommen und wir ihnen unsere Arbeit zeigen können, wir sind ein offenes Haus."

Der Freiwilligendienst fand heuer zum zweiten Mal statt, organisiert wird das Sommerlager über die Organisation "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste", die in vielen europäischen Ländern aktiv ist. Die Teilnehmer kümmern sich beispielsweise um den Erhalt jüdischer Friedhöfe und arbeiten in Gedenkstätten mit.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Alkoven Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at