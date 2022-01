Rund 700 Menschen beteiligten sich Sonntagabend in Wels am Lichtermeer – im Gedenken an die mehr als 13.800 Covid-Toten in Österreich. Sie trugen FFP2-Masken, entzündeten Kerzen und Laternen oder leuchteten mit ihren Mobiltelefonen. Mitten in der Fußgängerzone in der Schmidtgasse strahlte ein Herz aus Kerzen, das während der Versammlung immer größer wurde und stärker zu leuchten begann.