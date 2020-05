Erstmals nach der Corona-Krise tritt heute der Lambacher Gemeinderat zusammen. Dabei wird unter anderem über die Nachnutzung des denkmalgeschützten Überbleibsels diskutiert, das nach den Abbrucharbeiten vom Gasthaus Sammer noch übrig ist. Wie berichtet, soll das Objekt um einen Euro den Besitzer wechseln. Die Immobilienfirma Maximilianhof plant auf den Sammer-Gründen eine Verbauung und will den verbliebenen Altbestand in saniertem Zustand an die Gemeinde übertragen.