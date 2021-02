Das Ende der Pandemie ist noch nicht in Sicht. Doch nach der zweiten Welle im Herbst hat sich auch im Klinikum Wels-Grieskirchen die Lage entspannt. Mit Stand gestern lagen auf der Normalstation in Wels 14 Menschen mit einer Covid-Erkrankung, ein Patient muss auf der Intensivstation behandelt werden, in Grieskirchen ist derzeit nur ein Corona-Patient im Spital. Der 24. November war bisher der Tag mit den meisten Covid-19-Fällen.