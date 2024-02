Laahener Wirt: Eigentümer kämpft um Nachfolge in Traditionsgasthaus

Besonderer Besuchermagnet in den warmen Monaten: der Gastgarten

In den 1920ern kaufte der Großvater von Erich Bachinger ein Gebäude im Westen der Stadt und sperrte den "Laahener Wirt" auf, den später seine Mutter übernahm und bis in die 90er-Jahre führte. Dann übernahm der Welser, richtete das Lokal her und verpachtete es erfolgreich – bis zum Dezember des Vorjahres, als der bisherige Pächter aus privaten Gründen Schluss machte.