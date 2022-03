Es begann mit einem Hilferuf der Bürgermeisterin der rumänischen Partnergemeinde Tarna Mare, die an der ukrainischen Grenze liegt. Immer mehr Flüchtlinge strömen wegen des Angriffskriegs der Russen über die Grenze in den Ort, vor allem Mütter mit ihren Kindern und ältere Menschen. Die Bitte um Unterstützung mit notwendigen Hilfsgütern für die geflüchteten Ukrainer löste in Neukirchen am Walde in den vergangenen Tagen eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft aus.