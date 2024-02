Kindergartenplätze Thema im Welser Gemeinderat

Die Welser Gemeinderatsfraktion der Grünen hat per Aussendung für die Gemeinderatssitzung am kommenden Montag bereits eine Aktuelle Stunde zum Thema "Spielsucht und Handlungsmöglichkeiten" angekündigt. Die FPÖ will nun aber ein eigenes Thema einbringen: "Da die Grünen bereits in der letzten Sitzung die Aktuelle Stunde hatten und diese laut Gesetz möglichst von wechselnden Fraktionen kommen soll, ist das legitim", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP).