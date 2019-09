Der öffentliche Sektor hat eine Vorbildfunktion bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Für den Eferdinger Umweltstadtrat Karl Mair-Kastner (Grüne) ist es daher völlig unverständlich, dass im Eferdinger Bezirksaltenheim in der Bräuhausstraße weiterhin mit Gas geheizt werden soll, nachdem der alte Kessel ersetzt werden muss. Und das, obwohl die Möglichkeit besteht, an die Bioenergie Eferding anzuschließen, deren Leitung in unmittelbarer Nähe des Altenheims vorbeiführt.